Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Anak Krakatau Naik Level III Siaga, Sebarkan Abu Vulkanik hingga ke Barat Selat Sunda

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |08:01 WIB
Gunung Anak Krakatau Naik Level III Siaga, Sebarkan Abu Vulkanik hingga ke Barat Selat Sunda
Gunung Anak Krakatau Naik Level III Siaga/PVMBG
A
A
A

JAKARTA -  Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) terdeteksi mencapai ketinggian 6.000 kaki atau sekitar 1,8 kilometer mengarah ke barat hingga mencakup sebagian wilayah Selat Sunda bagian barat, Pandeglang, Banten.  

Status Gunung Anak Krakatau saat ini juga sudah dinaikan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga).

Informasi ini disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dari hasil citra sebaran abu vulkanik dengan analisis menggunakan kanal RGB Citra Himawari-9.

"Sebaran dari permukaan hingga ketinggian 6.000 ft (1.8 km) teramati ke arah Barat, mencakup sebagian Selat Sunda Barat Pandeglang," tulis BMKG lewat akun media sosial Instagram resminya, dilihat Sabtu (10/10/2026).

Sebaran abu vulkanik tersebut teramati bergerak ke arah barat dan mencakup sebagian wilayah Selat Sunda bagian barat, Pandeglang.

Badan Geologi sebelumnya menyatakan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai terlihat sejak awal Oktober 2026. Tercatat 14 kali erupsi pada periode 6-9 Oktober 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/340/3246991//viral-1Qwg_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Malam Ini, Sudah 7 Kali Sejak Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246960//erupsi_gunung_anak_krakatau-f5i9_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Beruntun, PVMBG Tetapkan Radius Bahaya 2 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246952//gunung_anak_krakatau-C3yF_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Erupsi Sore Ini, Luncurkan Abu 250 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246903//viral-jLr2_large.jpg
Viral Erupsi Gunung Anak Krakatau Akan Sebabkan Tsunami Dahsyat 60 Meter, Ini Kata Badan Geologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/320/3246054//bandara_soetta-I9x0_large.jpg
Detik-Detik Bandara Soetta Tutup Total saat Erupsi Anak Krakatau, Rugi Rp40 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/320/3245902//bandara-y5Xf_large.jpg
Bandara Soetta Catat Sejarah Baru, Pertama Kali Tutup Total Imbas Erupsi Anak Krakatau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement