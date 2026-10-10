19 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit karena Gas Air Mata, Polisi Akhirnya Minta Maaf

19 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit karena Gas Air Mata, Polisi Minta Maaf

JAKARTA - Sebanyak 19 siswa SMP-SMK Madinatul Hadid terdampak paparan gas air mata saat Polres Cilegon melakukan simulasi aksi penanganan demonstrasi. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit.

Kasi Humas Polres Cilegon, AKP Imam Maryono mengatakan polisi sebenarnya melakukan latihan pengendalian massa di halaman Mapolres Cilegon. Namun, gas air mata yang digunakan dalam simulasi tersebut terbawa angin hingga menuju lingkungan sekolah.

"Sejumlah siswa mengalami keluhan berupa mata perih, pusing, hingga sesak napas dan harus mendapatkan pemeriksaan medis," kata Imam dikutip, Sabtu (10/10/2026).

Mengetahui adanya siswa yang terdampak, jajaran Polres Cilegon segera melakukan penanganan dengan membantu membawa para siswa ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan medis.

Sebanyak 19 siswa mendapatkan pemeriksaan di sejumlah fasilitas kesehatan, di antaranya Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM), RS Hermina, RS Kurnia, Eka Hospital, puskesmas, serta layanan kedokteran dan kesehatan (Dokkes) Polres Cilegon.

"Polres Cilegon juga menyampaikan permohonan maaf kepada para siswa dan pihak sekolah yang terdampak. Selain memfasilitasi penanganan medis, kepolisian memastikan seluruh biaya pemeriksaan dan pengobatan menjadi tanggungan Polres Cilegon," ujarnya.