Dinilai Figur Pendukung Israel, MUI Minta Pemerintah Batalkan Rencana Konser Andrea Bocelli

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana konser penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, yang dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan Jakarta pada 3 November 2026. Desakan ini muncul lantaran musisi kawakan tersebut dinilai sebagai figur pendukung Zionisme.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan bahwa pemerintah harus konsisten tidak memberikan izin tampil bagi figur-figur yang mendukung tindakan penjajahan.

"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," ujar Sudarnoto dikutip dari MUI Digital, Sabtu (10/10/2026).

Penolakan MUI didasari oleh rekam jejak Andrea Bocelli yang tercatat pernah terlibat dalam penggalangan dana untuk pasukan militer Israel (IDF) di Los Angeles pada 2010, serta menggelar konser di Tel Aviv pada 2022. Bagi MUI, tindakan mendanai atau mendukung kekuatan militer yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Gaza tidak dapat ditoleransi.

"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," tegas Sudarnoto.