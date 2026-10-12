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Kapolri Resmi Lantik 3 Kapolda Baru, Ini Sosoknya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |18:38 WIB
Kapolri Resmi Lantik 3 Kapolda Baru, Ini Sosoknya
Kapolri Resmi Lantik 3 Kapolda Baru
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi melantik tiga Kapolda dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi sekaligus langkah untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di tengah tantangan yang terus berkembang.

“Setiap pergantian jabatan membawa tanggung jawab dan tantangan tersendiri,” ujar Irjen Johnny di Jakarta.

“Pejabat yang menerima amanah baru diharapkan mampu membaca kebutuhan organisasi, memahami karakteristik tugas dan wilayahnya, serta mengambil langkah yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan,” tandasnya.

Adapun yang dilantik dalam proses ini adalah, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung diserahterimakan dari Irjen Viktor Theodorus Sihombing kepada Irjen Agus Wijayanto.

 

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