Kapolri Suyudi Lantik Sejumlah Kapolda Baru, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Kapolda di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat (9/10/2026). Rotasi kepemimpinan ini meliputi posisi Kapolda Metro Jaya, Jawa Timur, Bali, hingga Maluku.

Dalam upacara tersebut, posisi Kapolda Metro Jaya resmi diserahterimakan dari Komjen Asep Edi Suheri kepada Komjen Dadang Hartanto.

Selanjutnya, jabatan Kapolda Jawa Timur diserahterimakan dari Irjen Nanang Avianto kepada Irjen Dekananto Eko Purwono. Sementara itu, posisi Kapolda Bali berpindah dari Irjen Daniel Adityajaya kepada Irjen Pasma Royce, serta Irjen Suwondo Nainggolan resmi mengemban tugas sebagai Kapolda Maluku.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus bentuk pembinaan karier personel.

Ia menjelaskan, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Isir juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi, pengabdian, dan sumbangsih yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja Polri.

“Pergantian jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui penempatan personel sesuai kompetensi, kapabilitas, dan integritasnya,” ujar Isir.