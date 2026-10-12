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Kapolri Resmi Lantik Brigjen Aries Syahbudin Jadi Kakorlantas, Promosi Jabatan Bintang 2!   

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |18:54 WIB
Kapolri Resmi Lantik Brigjen Aries Syahbudin Jadi Kakorlantas, Promosi Jabatan Bintang 2!   
Kapolri Resmi Lantik Brigjen Aries Syahbudin Jadi Kakorlantas
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JAKARTA - Polri melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi sekaligus langkah untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di tengah tantangan yang terus berkembang.

“Setiap pergantian jabatan membawa tanggung jawab dan tantangan tersendiri. Pejabat yang menerima amanah baru diharapkan mampu membaca kebutuhan organisasi, memahami karakteristik tugas dan wilayahnya, serta mengambil langkah yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan,” ujar Johnny.

Dalam sertijab tersebut, jabatan Kakorlantas Polri diserahterimakan dari Irjen Wibowo kepada Brigjen Aries Syahbudin. Kakorlantas merupakan jabatan untuk Irjen atau bintang dua.

Isir turut menyampaikan apresiasi Polri kepada para pejabat lama atas pengabdian dan kontribusi selama menjalankan tugas.

Menurutnya, pengalaman dan hasil kerja yang telah dibangun menjadi bagian penting dari kesinambungan pelaksanaan tugas di lingkungan Polri.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan,”ujarnya.

 Apa yang sudah dikerjakan menjadi fondasi bagi pejabat selanjutnya untuk melanjutkan hal-hal positif, melakukan evaluasi, dan menghadirkan peningkatan kinerja sesuai kebutuhan organisasi,” lanjutnya.

 

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