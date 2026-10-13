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Asap Karhutla Jadi Sorotan, Prabowo Akan Minta Saran Para Ahli

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |12:02 WIB
Asap Karhutla Jadi Sorotan, Prabowo Akan Minta Saran Para Ahli
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, akan meminta masukan dari para ahli untuk mengatasi persoalan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas terkait karhutla yang digelar secara hybrid di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Ya, masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita, bagaimana," kata Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2026).

Prabowo mengatakan, telah mengundang sejumlah pakar untuk membahas penanganan karhutla. Menurutnya, hujan menjadi salah satu faktor penting dalam membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar kebakaran serupa tidak terus berulang.

"Tapi saya kira memang benar, ujungnya ya hanya hujan, air, ya. Tapi kita dengan strategi yang kita telah bahas, waktu saya kumpulkan para pakar dari semua kampus, ya, para profesor-profesor itu dan mereka ahli-ahli dari daerah-daerah sendiri, bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa," ujarnya.

 

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