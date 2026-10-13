Karhutla Masih Meluas, BNPB: 513,89 Hektare Lahan Terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengatakan, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih dalam penanganan di enam provinsi mencapai 639,23 hektare. Kebakaran terluas terjadi di Kalimantan Tengah, tepatnya di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Hal itu disampaikan Suharyanto saat melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2026).

"Untuk provinsi prioritas lahan gambut ada di enam provinsi, Bapak Presiden: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Untuk hari ini, yang terbakar yang masih ditangani oleh satgas di lapangan, jumlahnya adalah 639,23 hektare," kata Suharyanto.

Ia menjelaskan, kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting mencapai 513,89 hektare. Upaya pemadaman terus dilakukan melalui jalur darat.

"Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektare yang terbakar di sana. Meskipun bukan lahan gambut, lahan mineral, tetapi ini menjadi pekerjaan yang segera harus kami lakukan," ujarnya.