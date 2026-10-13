Polemik Ijazah Gate, PKS Dorong DPR Kaji Temuan MK

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf (AMY) menyatakan, partainya siap menjembatani aspirasi masyarakat sipil terkait polemik Ijazah Gate ke DPR RI. PKS mendorong agar temuan Mahkamah Konstitusi (MK) dikaji dan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional.

Pernyataan itu disampaikan Almuzzammil saat menerima audiensi aliansi masyarakat sipil di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Senin (12/10/2026). Audiensi tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ray Rangkuti, Effendi Ghazali, Ubaidillah Badrun, serta perwakilan advokat dan organisasi mahasiswa.

Almuzzammil mengatakan, PKS memahami aspirasi berbagai elemen masyarakat yang menginginkan adanya tindak lanjut atas putusan MK. Menurutnya, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi dan perlu disikapi sesuai dengan ketentuan hukum.

“PKS memahami aspirasi berbagai elemen masyarakat yang ingin agar putusan MK ditindaklanjuti secara hukum dan konstitusional. Jadi, permintaan itu memang sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi,” ujar Almuzzammil, Selasa (13/10/2026).