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KPK Tangkap Sestama BNPB Beserta 13 Orang saat OTT, Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Logam Mulia

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |22:55 WIB
KPK Tangkap Sestama BNPB Beserta 13 Orang saat OTT, Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Logam Mulia
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Okezone
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YOGYAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari jumlah tersebut, salah satunya ialah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.

"Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

Budi menyebutkan, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat terkait dengan perkara tersebut.

Barbuk yang disita itu terdiri dari uang tunai hingga logam mulia. "Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar," ujarnya.

Namun terkait jumlah logam mulia, Budi menyebut masih dalam perhitungan. Ia memastikan, logam mulia ini terdiri dari emas batangan dan tabungan emas.

"Untuk logam mulia, beberapa dalam bentuk emas batangan, beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih diproses tim," ujarnya.

 

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