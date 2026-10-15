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Mayjen TNI Kristomei Sianturi Datangi Istana, Dilantik Jadi Kepala BNPB?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |13:29 WIB
Mayjen TNI Kristomei Sianturi Datangi Istana, Dilantik Jadi Kepala BNPB?
Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi di Istana (foto: Okezone/Riyan)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Letjen TNI Suharyanto.

Berdasarkan pantauan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Mayjen Kristomei tiba sekitar pukul 13.08 WIB. Dia terlihat mengenakan seragam dinas lengkap TNI.

Kristomei mengaku dihubungi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk hadir di Istana Negara.

“Belum tahu (dilantik sebagai apa). Saya diminta untuk hadir pada Presiden oleh Pak Seskab,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).

Saat disinggung mengenai kemungkinan menjabat sebagai Kepala BNPB, Kristomei mengaku sebagai prajurit harus siap menerima perintah.

“Sebagai tentara siap perintah,” ujarnya.

 

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