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Terjaring OTT, Bupati Klaten Tiba di KPK Bersama Tong Diduga untuk Tampung Uang

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |07:46 WIB
Terjaring OTT, Bupati Klaten Tiba di KPK Bersama Tong Diduga untuk Tampung Uang
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tiba di KPK (Foto: Yuwantoro W/Okezone)
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JAKARTA — Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (16/10/2026), setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis 15 Oktober 2026. KPK turut mengamankan sebuah ember atau tong yang diduga digunakan untuk menampung uang.

Hamenang tiba sekitar pukul 07.00 WIB. Ia terlihat mengenakan masker, jaket, dan topi berwarna hitam. Hamenang menjadi orang pertama yang tiba di Gedung Merah Putih KPK. 

Sembilan orang lainnya turut dibawa dari Klaten ke Jakarta, termasuk Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah. Petugas juga terlihat membopong sebuah ember plastik berwarna biru bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK".

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ember atau tong tersebut diduga digunakan Hamenang untuk menampung atau menyimpan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Untuk barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, di antaranya ada uang tunai senilai sekitar Rp1,9 miliar," kata Budi, Jumat.

"Kemudian tadi teman-teman juga melihat ada tong atau ember yang kemudian juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, bahwa ember atau tong tersebut diduga yang digunakan bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang," sambungnya.

Dia menjelaskan, dari total 19 orang yang diamankan di wilayah Klaten, sembilan orang dibawa ke Jakarta menggunakan kereta pada Kamis malam. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi.

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