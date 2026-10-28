Polisi Rekayasa Lalin Imbas Demo Ribuan Mahasiswa di Gedung DPR dan Bundaran HI

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas imbas aksi demonstrasi bertepatan hari Sumpah Pemuda di wilayah Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan unggahan @tmcpoldametro di Instagram, aksi demonstrasi bakal dilakukan sejak 10.00 WIB, di empat lokasi yang menjadi titik berkumpulnya massa yakni DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani.

“Terutama jalur Sudirman Thamrin arah dari selatan menuju utara. Sudah disiapkan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Firman Darmansyah saat dikonfirmasi.

Adanya potensi kepadatan lalu lintas di titik aksi tersebut, maka kepolisian bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Dengan mengalihkan kendaraan yang akan melintas ke jalur lain.

“Sudah siap, situasional (pengalihan arus lalu lintas). Khusus (personel) lantas 1.249,” ujarnya.