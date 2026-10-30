Wanita di Bekasi Tewas Tertabrak Motor saat Jogging

JAKARTA - Seorang wanita berinisial E tewas setelah tertabrak sepeda motor di kawasan Grand Wisata, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia setelah tertabrak saat sedang jogging pada malam hari.

“Iya betul telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan anggota kepolisian Polsek maupun Unit Gakkum Sat Lantas Polres telah melakukan cek TKP. Saat sekarang ini perkara tersebut ditangani oleh Unit Gakkum Sat Lantas Polres Metro Bekasi,” kata Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani, Jumat (30/10/2026).

Peristiwa yang menimpa korban terjadi pada Kamis 29 Oktober 2026 malam. Aliyani mengatakan kecelakaan berawal ketika sepeda motor yang dikendarai M melaju dari arah utara menuju selatan.

“Setibanya di lokasi kejadian, menabrak penyeberang jalan seorang perempuan saudari E yang menyeberang," ujarnya.

Ia menambahkan, saat kejadian, korban sedang menyeberang dari arah barat menuju timur. Korban meninggal dunia, sedangkan pengendara sepeda motor terluka.

"Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, penyeberang jalan meninggal dunia di lokasi dan pengendara sepeda motor mengalami luka serta kendaraan sepeda motornya rusak," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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