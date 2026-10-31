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Kapusdokkes dan Kapuskeu Polri Berganti, Berikut Daftar Mutasinya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |11:32 WIB
Kapusdokkes dan Kapuskeu Polri Berganti, Berikut Daftar Mutasinya
Mutasi Pati Polri (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polri melakukan mutasi terhadap lima perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2414/X/KEP./2026 tertanggal 29 Oktober 2026.

Mutasi tersebut mencakup pergantian Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri serta Kepala Pusat Keuangan (Kapuskeu) Polri.

Dalam mutasi itu, Brigjen Nariyana yang sebelumnya menjabat Karumkit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri diangkat menjadi Kapusdokkes Polri. Dia menggantikan Irjen Asep Hendradiana yang dimutasi sebagai Pati Pusdokkes Polri dalam rangka pensiun.

Selanjutnya, jabatan Karumkit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri dipercayakan kepada Brigjen Syamsul Bahar. Sebelumnya, Syamsul bertugas sebagai Pati Bareskrim Polri dalam penugasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sementara itu, Kombes Ikhlas Putro Wasono yang sebelumnya menjabat Kabid APK Puskeu Polri diangkat menjadi Kapuskeu Polri. Dia menggantikan Irjen Lukas Akbar Abriari yang dimutasi sebagai Pati Puskeu Polri dalam rangka pensiun.

 

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Topik Artikel :
kapolri Mutasi Polri Polri
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