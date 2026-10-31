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Operasi Patuh Jaya 2026: 16.810 Pelanggaran Lalu Lintas Terekam Kamera ETLE dalam 5 Hari

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |15:40 WIB
Operasi Patuh Jaya 2026: 16.810 Pelanggaran Lalu Lintas Terekam Kamera ETLE dalam 5 Hari
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JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 16.810 pelanggaran lalu lintas telah ditindak melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) selama lima hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026.

Berdasarkan data Satgas Gakkum Ops Patuh Jaya 2026, pada Jumat (30/10/2026) atau hari kelima operasi, terdapat 3.334 pelanggaran ETLE yang telah tervalidasi dan seluruhnya sudah terkirim.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.511 pelanggaran telah terkonfirmasi. Sementara itu, 1.503 pelanggaran tercatat sudah tertagih dan 2.081 pelanggaran telah terbayar.

Data tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Penegakan Hukum Ops Patuh Jaya 2026, AKBP M. Adiel Aristo, dalam laporan rekapitulasi penindakan ETLE Ditlantas Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, Operasi Patuh Jaya 2026 digelar selama 14 hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2026 mendatang. Polda Metro Jaya mengerahkan 2.938 personel gabungan dalam operasi tersebut.

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