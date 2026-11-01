KSP: Indonesia Perlu Miliki Generasi Muda Berjiwa Patriot!

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menyebut, peran Tapak Suci Putera Muhammadiyah dalam membina generasi muda, sejalan dengan Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Listyo mengatakan, Tapak Suci Putera Muhammadiyah melestarikan budaya bangsa, serta mengukir prestasi di bidang olahraga pencak silat.

“Salam hormat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pernah menjadi ketua umum IPSI, untuk seluruh rekan pengurus Pusat, Daerah, dan seluruh keluarga besar Tapak Suci Putera Muhammadiyah dimanapun berada,” kata Listyo pada Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat Tapak Suci Putera Muhammadiyah Periode 2026–2031, yang diselenggarakan di Ampitorium Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Minggu (1/11/2026).

KSP kata dia, mengatakan Tapak Suci memiliki kontribusi penting dalam membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan dan latihan pencak silat.

Berlandaskan semboyan “Dengan Iman dan Akhlak Saya Menjadi Kuat, Tanpa Iman dan Akhlak Saya Menjadi Lemah”, pembinaan Tapak Suci tidak hanya berorientasi pada kemampuan bela diri, tetapi juga menanamkan nilai keimanan, akhlak, kedisiplinan, persaudaraan, dan integritas.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut perlu terus dijaga dan dipertahankan untuk membentuk generasi muda yang memiliki jiwa patriotisme, cinta tanah air, berintegritas, dan unggul.

“Ini tentunya menjadi hal yang terus dijaga dan dipertahankan. Indonesia perlu memiliki generasi yang memiliki jiwa patriot, cinta tanah air, integritas, dan unggul,” ujarnya.

Listyo juga menyampaikan apresiasi atas kiprah Tapak Suci dalam mengembangkan olahraga pencak silat dan melahirkan atlet-atlet berprestasi. Dimana, pada ASEAN University Games 2024, atlet Tapak Suci berhasil meraih enam medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu. Capaian tersebut menunjukkan kontribusi nyata organisasi dalam mendukung prestasi olahraga Indonesia.

“Tetap rendah hati, prestasi tersebut perlu terus ditingkatkan melalui pembibitan atlet, peningkatan kualitas pelatih, dan kompetisi berjenjang,” tuturnya.

Lebih dari sekadar olahraga, kata dia, pencak silat juga memiliki potensi besar sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional. Melalui seni bela diri tradisional ini, nilai-nilai luhur bangsa dapat diperkenalkan kepada masyarakat dunia sekaligus memperkuat persahabatan antarbangsa.