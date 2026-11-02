Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Video 3 Perempuan Dieksekusi di Yahukimo, Satgas Cartenz: Propaganda KKB!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |01:02 WIB
Viral Video 3 Perempuan Dieksekusi di Yahukimo, Satgas Cartenz: Propaganda KKB!
KKB Papua/ist
A
A
A

PAPUA – Satgas Damai Cartenz 2026 menanggapi dua video yang diklaim sebagai aksi eksekusi warga sipil oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Hasil penelusuran, kedua rekaman tersebut merupakan dokumentasi peristiwa lama yang kembali disebarkan dengan narasi menyesatkan untuk memicu ketakutan masyarakat.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, polisi telah menyelidiki dan memverifikasi keaslian serta waktu pembuatan video tersebut.

Hasilnya, tidak ditemukan bukti bahwa kedua peristiwa dalam rekaman itu terjadi seperti yang diklaim kelompok bersenjata.

"Kedua video yang beredar luas itu murni dokumentasi lama dan merupakan bentuk propaganda pihak KKB," tegas Kombes Yusuf, Minggu (1/11/2026).

Salah satu video berdurasi 1 menit 15 detik memperlihatkan penganiayaan terhadap tiga perempuan di Dekai, Kabupaten Yahukimo.

KKB mengklaim rekaman tersebut merupakan hukuman mati terhadap seseorang yang dituduh sebagai intelijen militer pada Jumat (30/10/2026).

Namun, hasil penelusuran tim siber menemukan rekaman itu sudah pernah diunggah ke media sosial Facebook pada Maret 2025. Dengan demikian, video tersebut bukan dokumentasi peristiwa baru seperti narasi yang disebarkan.

Polisi juga mengungkap fakta di balik video kedua berdurasi 31 detik yang diklaim Kodap III Ndugama Derakma. Rekaman itu dikaitkan dengan pembunuhan seorang sopir lintas Wamena-Nduga yang dituduh membawa pasokan logistik TNI.

Dalam narasi yang disebarkan, peristiwa tersebut terjadi pada akhir Maret. Namun polisi menyatakan kejadian sebenarnya berlangsung pada 20 April 2026. Korban bernama Robert Terry alias Sula, bukan Regeny Jems Patty seperti yang disebut dalam narasi video.

Menurutnya, penyebaran ulang rekaman tersebut merupakan upaya memprovokasi KKB terhadap masyarakat melalui informasi yang tidak benar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/337/3251479//viral-p6Qr_large.jpg
Pemerintah Atasi Krisis Air Bersih Akibat Kemarau Panjang di Sorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/340/3250641//kkb-2you_large.jpg
Operasi Senyap Pasukan Hantu Laut Marinir di Rimba Papua Tangkap 3 Pentolan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/340/3250556//viral-PQHG_large.jpg
Atasi Krisis Air Bersih di Papua, TNI dan Tim Ekspedisi Patriot Buat 6 Instalasi Pengelolaan Sanitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/340/3250388//kkb-5VTD_large.jpg
Letjen Lucky Avianto: 2 Komandan KKB Ditembak Mati Terkenal Sadis hingga Dijuluki Raja Tega!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/340/3250355//kkb-ntkO_large.jpg
Komandan KKB Pelaku Penembakan Karyawan Freeport hingga Tewas Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/65/3250320//tep_its_di_manokwari_selatan-M0Bo_large.JPG
ITS Kembangkan Digitalisasi di Papua, Pelajar Kini Tak Perlu ke Kantor Disdik untuk Daftar Beasiswa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement