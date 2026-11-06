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Ledakan Tabung Gas di Kebon Jeruk Rusak 9 Rumah, Sejumlah Warga Jadi Korban 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |09:47 WIB
Ledakan Tabung Gas di Kebon Jeruk Rusak 9 Rumah, Sejumlah Warga Jadi Korban 
Kasus Ledakan (Foto: freepik)
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JAKARTA - Ledakan tabung gas terjadi di Jalan Gang Guji Baru, Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Insiden tersebut mengakibatkan sembilan rumah mengalami kerusakan dan tujuh warga terluka.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Kamis 5 November 2026 sekitar pukul 04.20 WIB.

“Pada hari Kamis tanggal 5 November 2026 pukul 04.20 WIB, telah terjadi ledakan di rumah warga yang diduga akibat ledakan gas. Sehingga mengakibatkan korban 7 orang terluka,” kata Maruli saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2026).

Dia menjelaskan, kejadian bermula ketika seorang warga bernama Sauti hendak menyalakan kompor. Namun, diduga terjadi kebocoran gas yang kemudian memicu ledakan.

Akibat kejadian tersebut, sebanyak empat rumah mengalami rusak berat dan lima rumah lainnya rusak ringan. Selain itu, tujuh warga mengalami luka-luka dan harus mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit.

“Objek terdampak empat rumah rusak berat dan lima rumah rusak ringan. Korban luka ada tujuh orang, korban dibawa ke RS Polri, RS Pelni, dan RS Ukrida. Untuk beberapa korban masih berada di rumah sakit,” pungkasnya.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
gas meledak Ledakan Gas Ledakan
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