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Trump: Perang dengan Iran "Secara Militer Efektif Berakhir"

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |13:55 WIB
Trump: Perang dengan Iran "Secara Militer Efektif Berakhir"
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
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WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa perang dengan Iran "secara militer bisa dikatakan telah berakhir," seraya menyebut adanya "momentum positif" dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah.

"Kami hanya mempertahankan status quo," ujar Trump pada Senin (9/11/2026). "Dan kami melakukan ini atas permintaan negara-negara yang menjadi tetangga mereka."

Saat berbicara kepada para wartawan dari ruang konferensi pers Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa serangan baru AS terhadap Iran "sangat kecil kemungkinannya" terjadi, namun menegaskan bahwa AS telah "siap sedia" seandainya situasi berubah.

Para pejabat Iran telah berulang kali menyatakan keraguan mengenai komentar-komentar Trump sebelumnya terkait penyelesaian konflik tersebut.

Menanggapi pertanyaan mengapa ia tidak secara resmi menyatakan berakhirnya konflik, Trump menjelaskan bahwa beberapa sekutu di kawasan Teluk masih mungkin menghadapi agresi dari Iran.

"Kami memiliki sekutu-sekutu hebat di sana dan kami harus memastikan mereka tidak dirugikan," kata Trump, sebagaimana dilansir BBC. Dia menambahkan bahwa blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran turut membantu menciptakan keamanan yang lebih baik di kawasan tersebut.

Sebelumnya pada Senin, Trump menerima kunjungan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, di Ruang Oval. Trump menyebut pertemuan itu sebagai "percakapan yang sangat baik" mengenai negosiasi untuk mengakhiri perang.

Dalam sebuah unggahan di platform X, Perdana Menteri Qatar mengungkapkan bahwa ia telah melakukan "diskusi positif" dengan Trump serta Wakil Presiden JD Vance mengenai upaya "mencapai kesepakatan dan menghadirkan perdamaian di kawasan tersebut."

 

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