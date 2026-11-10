Legislator PKS Bentangkan Poster ‘Gibran Mundur Atau Dimundurkan’ saat Rapat Paripurna

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo melakukan aksi unik saat hadiri Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027. Pasalnya, ia membentangkan poster tuntutan Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).

Momen itu terjadi kala Yanuar hadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara II Lantai 3. Setibanya di Lantai 2, ia membentangkan poster bertuliskan "Mas Gibran Mundur Atau Dimundurkan."

Pantauan Okezone, sambil membentangkan poster, ia berjalan ke arah eskalator untuk naik ke ruang rapat paripurna. Bahkan, setelah sidang ia tetap membentangkan poster tersebut dan ditunjukan ke arah awak media.

Ia menjelaskan, aksinya ini didasari untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) terkait polemik keabsahan ijazah Gibran.

"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," ujar Yanuar saat ditemui usai sidang.

Ia menjelaskan, aksinya ini bentuk penyampaian ekspresi terhadap penggunaan hak konsitusional anggota legislator.