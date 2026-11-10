Gibran Akan Ajukan PK Usai MA Nyatakan Suket Ijazah SMA Tidak Sah

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi polemik ijazah SMA-nya, pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Gibran menghormati seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan masyarakat mengenai polemik ijazah ini.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini, saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," kata Gibran saat ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Adapun, Gibran juga mengaku bahwa dirinya pagi ini menemui presiden Prabowo Subianto untuk membahas polemik ijazahnya. Termasuk menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden.

"Seperti teman teman ketahui. Tadi pagi saya ketemu dengan bapak presiden, pak presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terhadap saat ini," jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, Prabowo turut menyarankan Gibran untuk tetap maju membuktikan keabsahan ijazah melalui lembaga peradilan. Dia juga diminta untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait sebagai upaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di MA.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," pungkasnya.