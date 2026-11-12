Ancaman Bom Dikirim ke Ribuan Sekolah di Eropa, Picu Evakuasi hingga Lockdown

BELFAST - Gelombang ancaman bom menyasar sejumlah sekolah di Inggris, Italia, dan Irlandia pada Rabu (11/11/2026), memicu evakuasi serta gangguan berskala luas. Ancaman bom ini mengikuti gangguan serupa yang menyasar penerbangan dan organisasi media Eropa dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut pihak kepolisian, lebih dari 300 sekolah di Irlandia Utara dan setidaknya 470 sekolah di Skotlandia menerima surel berisi ancaman. Pihak berwenang menyatakan bahwa pesan-pesan tersebut hanyalah hoaks.

Berdasarkan keterangan Kepolisian Irlandia Utara (PSNI), surel-surel tersebut berasal dari luar wilayah Inggris.

"Penyelidikan kami masih terus berlangsung, namun untuk saat ini, kami menilai risiko terhadap masyarakat tergolong rendah," ujar Asisten Kepala Kepolisian PSNI, Anthony McNally, sebagaimana dilansir RT.

Di Italia, lebih dari 6.300 sekolah menerima ancaman bom, yang menyebabkan dilakukannya evakuasi dan penutupan akses (lockdown) di beberapa wilayah, termasuk di kawasan Emilia-Romagna di bagian utara.

Menurut kantor berita ANSA, surel tersebut dikirim dari sebuah akun yang telah diretas milik Dayeh University, sebuah institusi swasta di Taiwan. Pesan itu ditandatangani atas nama "Mikhail Andropov, pemimpin Vilayat of Misoginistan," dan juga memuat ancaman yang ditujukan kepada Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni.

"Kami tidak akan membiarkan surel anonim menentukan kalender sekolah anak-anak kita," ujar Meloni dalam sebuah video yang diunggah di media sosial.