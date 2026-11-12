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Gibran Minta MPR Segera Proses Pengunduran Dirinya sebagai Wapres 

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |12:49 WIB
Gibran Minta MPR Segera Proses Pengunduran Dirinya sebagai Wapres 
Gibran Rakabuming Raka (Foto: Isra T/Okezone)
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JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera memproses surat pengunduran diri dari jabatan Wapres. Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat menemui pimpinan MPR sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri.

Pertemuan pimpinan MPR dengan Gibran berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Ia diterima para pimpinan MPR dan menyampaikan maksud dari kedatangannya, yakni untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wapres.

Dalam pertemuan itu, Gibran menyebut surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat pengunduran diri Gibran. Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD guna menentukan langkah-langkah berikutnya.

"Kita menurut konstitusi punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Presiden. Ini sejak sekarang MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Muzani berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat menjadi praktik ketatanegaraan baru di Indonesia.

(Arief Setyadi )

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