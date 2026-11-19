"Hancurkan" Hercules Militer AS Pakai Kapak, Pria Irlandia Terancam 10 Tahun Penjara

Pesawat kargo C-130 Hercules milik AS yang mengalami kerusakan, setelah bagian ekornya dilepas oleh pihak berwenang AS pascakejadian, di Bandara Shannon, Irlandia. (Foto: Departemen Kehakiman AS)

JAKARTA - Seorang warga negara Irlandia telah didakwa di Amerika Serikat (AS) karena diduga merusak pesawat militer AS senilai USD60 juta menggunakan kapak dan peralatan lainnya. Insiden ini terjadi di Bandara Shannon, Irlandia, pada bulan April lalu.

Menurut surat dakwaan yang dibuka untuk umum pada Selasa (17/11/2026), Daithi O’Corrain (48 tahun) diduga menyusup ke dalam pesawat angkut C-130 Hercules milik Garda Nasional Udara AS, menghancurkan peralatan vital, mengontaminasi tangki bahan bakarnya, serta menuangkan zat korosif ke berbagai komponen pesawat.

“Pesawat tersebut, yang bernilai sekitar USD60 juta, menjadi tidak dapat dioperasikan dan dengan demikian bisa dikatakan hancur,” ujar pihak jaksa, sebagaimana dilansir RT. Ditambahkan bahwa kerusakan yang disebabkan O’Corrain sangat parah sehingga pesawat itu “tidak akan bisa kembali beroperasi.”

O’Corrain, yang saat ini masih berada di Irlandia, terancam hukuman hingga 10 tahun penjara atas dakwaan federal terkait perusakan properti pemerintah, jika ia ditangkap dan dinyatakan bersalah di AS.

Kepolisian Irlandia mendakwanya pada bulan April atas tuduhan merusak pesawat terbang dan pagar bandara.

Washington mungkin menghadapi hambatan hukum dalam upaya ekstradisinya. Perjanjian ekstradisi Irlandia dengan AS memungkinkan Dublin untuk menolak permintaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan di wilayah Irlandia, serta melarang ekstradisi jika proses hukum untuk tindak pidana yang sama sedang berlangsung di Irlandia. Belum jelas apakah Washington telah secara resmi mengajukan permintaan untuk penyerahan dirinya.

Bandara Shannon telah berfungsi sebagai pusat pengisian bahan bakar dan transit utama bagi pesawat militer AS, termasuk selama perang AS dan Israel melawan Iran.