Duh! Puluhan Camat Diduga Dipalak Rp50 Juta untuk Rekor MURI 9.222 Sop Ayam di Klaten

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan praktik korupsi dibalik gelaran HUT ke-222 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Diduga, terdapat kutipan sebesar Rp50 juta ke 26 kecamatan yang ada di untuk perayaan yang meraih rekor MURI dengan menyajikan 9.222 porsi sop ayam.

Hal itu didalami tim penyidik Lembaga Antirasuah saat memeriksa 18 camat di Kabupaten Klaten sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Hamenang Wajar Ismoyo.

"Untuk kutipan masing-masing kecamatan, di antaranya ada yang berkisar di angka Rp50 juta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/202).

Budi menduga, terdapat sejumlah penyimpangan dalam gelaran tersebut. Selain kutipan dari kecamatan, penunjukan even organizer (EO) juga diduga tidak melalui mekanisme yang berlaku.

Hal ini kata Budi, berkaitan dengan tersangka Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) selaku pihak swasta.

"Termasuk dugaan feedback ya, dari pihak swasta kepada pihak bupati dari event tersebut. Semuanya masih didalami," ujarnya.

Budi menyayangkan adanya dugaan praktik rasuah dalam gelaran tersebut. Sebab kata dia, salah satu tujuan kegiatan seperti itu seharusnya menjadi promosi Klaten. "Tapi kemudian di belakangnya ada dugaan praktik-praktik korupsi yang terjadi," pungkasnya.