Amran dan Sugiono Dijadwalkan Jalani Tes Kesehatan di RSPAD Kamis Lusa

JAKARTA - Andi Amran Sulaiman dan Sugiono akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, pada hari Kamis 26 November 2026.

Tes kesehatan ini menjadi salah satu tahapan yang harus dilakukan setelah keduanya diusulkan menjadi calon wakil presiden (Cawapres) oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Hari Kamis 26 di RSPAD Gatot Soebroto. Rumah sakit kepresidenan ya,” kata Ketua Tim Verifikasi Cawapres, Habiburokhman, Selasa (24/11/2026).

Di sisi lain, MPR juga resmi membatalkan agenda verifikasi faktual ijazah SMA dua calon wakil presiden (cawapres) langsung ke sekolah. Verifikasi akan dilakukan di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dengan menghadirkan kepala sekolah masing-masing kandidat.

Keputusan ini menjadi kesepakatan rapat Tim Verifikasi Cawapres untuk Sisa Masa Jabatan 2024-2029, Selasa (24/11/2026).