Apa Itu Tim Ad Hoc? Ini Pengertian dan Fungsinya

JAKARTA – Istilah Ad Hoc kembali ramai dibicarakan setelah Tim Panitia Ad Hoc (PAH) MPR membuka pembahasan mengenai pengisian kursi Wakil Presiden RI yang kosong sejak Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya pada 12 November 2026. Lantas, apa yang dimaksud dengan Tim Ad Hoc dan bagaimana fungsinya, simak ulasannya berikut ini:

Pengertian Ad Hoc

Ad Hoc berarti pembentukan untuk tujuan khusus. Karena itu, Tim Ad Hoc dibentuk untuk menjalankan tugas tertentu, tidak bersifat tetap, dan dibutuhkan ketika suatu persoalan memerlukan penanganan atau keahlian yang tidak tersedia dalam struktur yang sudah ada.

Istilah ini juga dikenal dalam sistem peradilan Indonesia melalui keberadaan hakim Ad Hoc. Hakim Ad Hoc berasal dari luar pengadilan, memiliki pengalaman dan spesialisasi pengetahuan di bidang tertentu, serta direkrut secara khusus untuk menangani perkara tertentu.

Pengertian tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melansir Meraja Journal, pasal tersebut menyebut hakim Ad Hoc sebagai hakim yang bersifat sementara, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu, serta bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Pengangkatannya diatur dalam undang-undang.