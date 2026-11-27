Bareskrim Bongkar Pengolahan Emas Berkedok Peternakan, Diduga Hasil Tambang Ilegal

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri membongkar tempat pengolahan emas tanpa izin berkedok peternakan di kawasan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Dalam perkara ini, satu orang yang merupakan pemilik peternakan, Nandar alias Mitun ditetapkan tersangka.

"Lokasi pengolahan emas milik saudara Nandar alias Mitun berada di area kandang sapi Cahaya Gemilang Farm dan telah beroperasi kurang lebih tahun tanpa izin," kata Dir Tipiter Bareskrim Polri Kombes Bismo Teguh Prakoso, Jumat (27/11/2026).

Menurutnya, pengungkapan ini dilakukan pada Oktober 2026 lalu. Ketika itu, penyidik tengah mendalami kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Kemudian, ditemukan sebuah peternakan yang diduga menjadi lokasi pengolahan emas tanpa izin tersebut dan langsung dilakukan penindakan. "Pada Kamis, 22 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB, Tim melakukan penindakan dan penghentian kegiatan pengolahan emas tanpa izin di Cahaya Gemilang Farm milik saudara Nandar alias Mitun bin Sumpena, mengamankan para saksi dan barang bukti, serta melakukan interogasi," ujarnya.

Dari hasil penyidikan, Bismo mengatakan pihaknya menerbitkan laporan polisi dan menetapkan pemilik peternakan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku pengolahan emas itu menggunakan tong berisi bahan kimia dan serat karbon, dilanjutkan dengan pembakaran serta amalgamasi merkuri di gelundung.