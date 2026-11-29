Bom Militer Myanmar Hantam Pesta Pernikahan hingga Pasar, Puluhan Orang Tewas

JAKARTA - Jumlah korban tewas akibat serangan udara militer Myanmar selama akhir pekan meningkat menjadi sekitar 50 orang. Serangan tersebut menghantam sejumlah lokasi, termasuk tempat penyelenggaraan pesta pernikahan dan pasar yang dipadati warga sipil.

Dikutip dari laporan AFP, serangan pada Sabtu (28/11) terjadi di dua wilayah berbeda, yakni Moe Bye di bagian timur laut Myanmar dan Mrauk-U di Negara Bagian Rakhine.

Di Moe Bye, serangan udara militer menghantam lokasi pesta pernikahan dan menewaskan 21 orang. Kepala kelompok bantuan kemanusiaan setempat menyampaikan jumlah korban tersebut, meski saksi lain menyebutkan sedikitnya 17 orang meninggal dunia.

Sementara itu, serangan di Mrauk-U menewaskan 29 orang. Hla Maung Oo, kepala organisasi pemakaman setempat, mengatakan 10 warga sipil tewas ketika serangan menghantam sebuah pasar. Serangan udara kembali terjadi di kawasan yang sama pada Sabtu malam. Sebanyak 19 orang dilaporkan tewas dalam serangan kedua tersebut.

Seorang jurnalis AFP menghitung terdapat 28 jenazah di pemakaman Mrauk-U. Satu jenazah lainnya dibawa ke kampung halaman keluarganya, menurut Hla Maung Oo.

Ia menuding militer sengaja menjadikan warga sipil sebagai sasaran serangan. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak militer Myanmar terkait tuduhan tersebut.

Dampak serangan udara terlihat di Mrauk-U. Sejumlah bangunan berbahan kayu dan bata dilaporkan hancur dan rata dengan tanah. Puing-puing bangunan berserakan, sementara warga berkumpul di sekitar kawah bekas ledakan bom.