Diduga Kabur ke Luar Negeri, Kejagung Siapkan Red Notice untuk Raja Tambang Arif Kurniawan

JAKARTA - Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menduga sosok yang kerap disebut Raja Tambang, Arif Kurniawan (AK), saat ini berada di luar negeri. Oleh karena itu, Kejagung membuka peluang mengajukan permohonan penerbitan red notice terhadap yang bersangkutan.

Anang mengatakan, pihaknya telah melayangkan beberapa kali panggilan kepada AK dalam pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, hingga kini AK belum memenuhi panggilan tersebut.

"Yang bersangkutan sudah dipanggil beberapa kali tidak pernah hadir, dan setelah penyidik telusuri, diduga yang bersangkutan berada di luar negeri," kata Anang kepada wartawan, Minggu (29/11/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini AK belum ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Sebab, penetapan status DPO harus melalui serangkaian tahapan penyidikan.