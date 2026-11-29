Pagar Lantai 2 Sekolah di Lampung Roboh, 1 Siswa Tewas dan 5 Terluka

LAMPUNG SELATAN – Kecelakaan terjadi di lingkungan MTs Darul Kamal, Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Pagar pengaman lantai dua gedung sekolah tersebut roboh hingga menyebabkan enam siswa terjatuh dari ketinggian sekitar lima meter. Satu siswa meninggal dunia, sementara lima lainnya terluka.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Muhammad Rafi, siswa kelas VIII. Dia terjatuh bersama lima rekannya saat pagar pengaman di lantai dua sekolah tiba-tiba roboh.

Peristiwa nahas itu bermula ketika para siswa hendak pulang setelah melaksanakan sholat berjamaah. Diduga, para siswa berdesak-desakan saat akan turun melalui tangga hingga menyebabkan pagar pengaman di lantai dua roboh.

Akibat kejadian tersebut, enam siswa kelas VIII B dan VIII C yang berada di sekitar lokasi terjatuh secara bersamaan dari ketinggian sekitar 5 meter.

Tiga siswa, yakni Vareza, Ramdan Afandi, dan Iqbal, mengalami patah tulang pada bagian tangan dan kaki. Sementara itu, dua siswa lainnya, M. Wildan dan Kamelia Putri, mengalami luka ringan.