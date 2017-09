Begini Potret Kelam Serangan Teroris 11 September yang Mengubah Dunia

NEW YORK - Masyarakat Amerika Serikat (AS) akan terdiam hari ini untuk sesaat guna mengingat tragedi paling mengerikan dan mematikan di Negeri Paman Sam. Kini setelah 16 tahun berlalu, warga AS hari ini akan segera menyelenggarakan upacara peringatan tragedi 11 September 2001 yang ke-15.

Tragedi yang menyerang menara kembar World Trade Center (WTC) telah menewaskan total 2.978 orang. Dalam serangan aksi bunuh diri itu, 19 orang pelaku ikut tewas pada 4 lokasi terpisah.

Presiden Donald Trump untuk pertama kalinya akan memimpin upacara peringatan yang ke-15 tahun. Dengan ditemani sang istri, Melania, Presiden Trump dijadwalkan berpartisipasi dalam upacara peringatan tragedi 9/11 di markas pertahanan AS, Pentagon.

Ribuan orang diperkirakan akan menghadiri upacara peringatan di lokasi Ground Zero di Manhattan, yang sekarang menjadi museum bagi tragedi tersebut. Dan akan diselenggarakan dalam hitungan beberapa jam ke depan. Bagi warga Amerika tentunya, trauma atas serangan ini akan terus membekas terutama bagi keluarga korban.

Berikut foto-foto kelam saat tragedi mematikan itu terjadi yang menggambarkan kengerian dari masyarakat:

Seorang anak laki-laki nampak panik pasca-melihat ledakan. (Foto: Jose Jimenez/Primera Hora/Getty Images)

Warga AS tertegun melihat serangan yang menghantam WTC. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)

Warga AS tertegun melihat serangan yang menghantam WTC. (Foto: Mario Tama/Getty Images)

Menteri Pertahanan AS Jim Matis dan Jenderal Joseph Dunford, memimpin upacara tersebut bagi para keluarga korban pada pukul 09.11 waktu setempat. Setelah pembacaan nama-nama korban, upacara dibuka untuk umum sehingga memungkinkan masyarakat meletakkan karangan bunga sebagai penghormatan terhadap korban.

Seorang warga AS meratapi terjadinya serangan. (Foto: Jose Jimenez/Primera Hora/Getty Images)

Seorang petugas pemadam kebakaran menangisi terjadinya serangan. (Foto: Mario Tama/Getty Images)

Sementara itu, Wapres AS Mike Pence dan Mendagri AS Ryan Zinke diagendakan memberikan sambutan pada peringatan tragedi 9/11 di Flight 93 National Memorial, dekat Shanksville. Ini adalah daerah pinggiran kota yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat yang dibajak saat menuju Washington.

