JAKARTA – Pelarangan masuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat disinyalir akibat kekhawatiran negeri Paman Sam itu terhadap paper yang akan dipresentasikan Gatot dalam forum Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extrimist Organization di Washington DC.

Pengamat Internasional, Teuku Reza Syah mengatakan pelarangan tersebut diduga akibat Amerika yang tidak siap dengan paper milik Panglima TNI. Forum itu diketahui menjadi ajang pemimpin keamanan di puluhan negara untuk menunjukkan prestasi di negara masing-masing.

“Saya duga Amerika tidak siap dengan paper Pak Gatot. Mungkin beliau menjelaskan sedikit, orang sudah mengerti,” kata Teuku dalam dalam Diskusi ‘Mengupas Pelarangan Panglima TNI ke AS’ di Kantor Redaksi Okezone, Gedung MNC News, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2017.

Teuku memprediksi, paper presentasi yang akan disampaikan oleh Gatot merupakan pemikiran strategis yang dipraktekkan oleh seluruh TNI baik di dalam maupun luar negeri. Formula itu disebut akan mempengaruhi forum dan menjadi panggung Jenderal Gatot.

“Amerika takut forum di Washington menjadi panggung Pak Gatot, takut panggung mereka (AS) hilang. Takut ide asli AS dimentahkan,” tukasnya.

Dirinya menyebut sebelum ada klarifikasi langsung dari Gedung Putih perihal peristiwa itu, seluruh kemungkinan bisa saja terjadi. Ia juga mendorong AS untuk menjelaskan kepada publik terkait pelarangan masuk Panglima TNI pekan lalu itu.

Jenderal Gatot rencananya akan mewakili presiden untuk hadir dalam acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extrimist Organization di Washington DC. Ia dijadwalkan berangkat Sabtu lalu menggunakan pesawat Emirated EK 357 melalui gate 2D Bandara Soetta. Namun saat hendak check in, rombongan dilarang masuk ke wilayah AS.

Sehari setelah penolakan tersebut Duber AS untuk Indonesia menyebut Panglima TNI telah diizinkan untuk masuk ke Amerika. Namun Gatot menolak untuk melakukan penerbangan jika AS belum memberikan alasan kepada Indonesia perihal penolakan itu.

