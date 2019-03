MILAN - Sebuah bus yang penuh siswa dibakar oleh sopirnya sendiri, karena protes banyaknya migran yang tenggelam di laut Mediterania.

Semua ke-51 siwa anak-anak berhasil melarikan diri tanpa cedera sebelum bus terbakar di pinggiran kota Milan, Italia.

Polisi mengungkap sopir bernama Ousseynou Sy, warga negara Italia berusia 47 tahun asal Senegal.

"Dia berteriak, 'Hentikan kematian di laut, aku akan melakukan pembantaian'," kata juru bicara kepolisian Marco Palmieri mengutip Sy via Reuters, Kamis (21/3/2019).

Sebuah video yang diunggah di laman berita Italia menunjukkan pengemudi menabrak bus ke mobil di jalan raya sebelum kebakaran terjadi.

Anak-anak dapat terlihat melarikan diri dari kendaraan sambil berteriak dan berteriak "melarikan diri".

Salah satu anak mengatakan kepada wartawan bahwa pengemudi mengancam akan menyiram bensin di atasnya dan membakarnya.

Salah satu kelompok siswa berhasil memanggil polisi, yang bergegas ke tempat kejadian dan memecahkan jendela bus untuk membuat semua orang selamat.

Polisi mengatakan beberapa anak dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak ada yang terluka parah.

Seorang guru yang bersama anak-anak sekolah menengah dikutip oleh kantor berita Ansa mengatakan bahwa pengemudi mengatakan dia ingin pergi ke landasan pacu di bandara Linate Milan.

Seorang gadis yang tidak disebutkan namanya juga dikutip mengatakan bahwa Sy menyalahkan wakil perdana menteri Matteo Salvini dan Luigi Di Maio atas kematian para migran Afrika di laut.

#italy #Milan Italian bus hijacked, set on fire after children & people managed to escape pic.twitter.com/AsXQRvsSgR— iixxii (@iixxii) 21 Maret 2019