WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan tidak ingin berperang dengan Iran, dan bersedia melakukan perundingan dengan para pemimpin negara itu.

Namun ia menekankan Iran tidak boleh membuat senjata nuklir dalam jumlah besar.

Dalam program “Meet the Press” di stasiun televisi NBC, Trump mengatakan jika Amerika ingin berperang dengan Iran, “ini akan menjadi kehancuran yang belum pernah Anda lihat sebelumnya.”

“Tetapi,” tambahnya, “saya tidak ingin melakukan hal itu.”

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Juni 2019