DARWIN – Sejumlah karyawan berhamburan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Maluku Tenggara.

Sekitar 200 karyawan yang bekerja di gedung Darwin CBD dievakuasi dan telah dipulangkan ke rumah sementara.

Petugas saat ini sedang mencari tanda-tanda kerusakan struktural pada gedung Darwin CBD.

Baca: Gempa Magnitudo 7,4 Guncang Maluku Tenggara Barat, Getarannya Terasa hingga NTT & Papua Barat

Wakil kepala eksekutif kebijakan dan strategi kesehatan Maggie Jamieson mengatakan pengecekan gedung sebagai tindakan pencegahan.

"Ada beberapa keretakan—apakah itu lama atau baru, kami tidak tahu. Itulah mengapa kami meminta beberapa insinyur struktural untuk datang dan memeriksanya," katanya mengutip ABC, Senin (24/6/2019).

Baca: Maluku Diguncang Gempa Susulan Magnitudo 5,2

"Kami berharap semuanya aman dan sehat dan kami dapat kembali bekerja, tetapi kami akan menunggu di berita untuk mencari tahu apa yang terjadi dan kami akan memberi tahu staf kami segera setelah kami tahu," lanjut dia.

It's an early lunch for these office workers... Pele Savage works in the 20-storey Paspaley building with colleague, Suzette Co:



"Everything was rocking... I was leaning back in my chair and I thought I was going to fall off" pic.twitter.com/91V0cZDEFD— Robert Baird (@rj_baird) 24 Juni 2019