JAKARTA - Terpilihnya Jakarta sebagai salah satu kota terbaik dalam hal perbaikan sistem transportasi berupa Sustainable Transport Award (STA) dinilai tak lepas dari keringat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat Gubernur Jakarta.

"Jadi pembangunan kota ini kan tidak hanya dilakukan saat ini saja, proses pembangunan kan berkesinambungan artinya gubernur-gubernur sebelumnya punya andil untuk mencapai sukses yang dicapai saat ini, jadi hari ini dapat penilai baik itu prosesnya tidak hanya Pak Anies tok," kata Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kepada Okezone, Minggu (30/6/2019).

Baca Juga: Tak Gelar Operasi Yustisi Usai Lebaran, Anies: Jakarta Milik Seluruh Indonesia

Dalam pencapaian tersebut, Gembong berpesan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mempriotaskan isu-isu yang harus diselesaikan seperti, pelayanan, pendidikan, kesejahteraan, polusi udara, transportasi massal hingga kesehatan.

"Ada beberapa poin yang harus diprioritaskan pak Anies, yakni bagaimana mewujudkan transportasi massal yang layak. Hal ini agar menarik minat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, dengan sendirinya persoalan kemacetan akan berkurang," bebernya.

Sebagai kota besar, Gembong menilai isu Polusi Udara di Jakarta menjadi isu yang paling seksi. Hal itu merupakan tantangan Anies untuk mewujudkan lingkungan Jakarta yang bersih dan sehat.

"Polusi udara Jakarta ini harus diperhatikan, karena isu lingkungan jadi isu yang seksi. Kemudian Anies juga harus memastikan kesejahteraan, kesehatan, pelayanan dan pendidikan," katanya.

Untuk diketahui, Jakarta terpilih tiga kota terbaik dunia untuk perbaikan sistem transportasi. Penghargaan itu berupa Sustainable Transport Award (STA) yang merupakan ajang penghargaan tahunan yang menilai perbaikan mobilitas kota dan inovasi sistem transportasi.

Penghargaan tersebut diberikan oleh komite yang terdiri dari lembaga-lembaga global yakni Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Bank Dunia, International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI).