JAKARTA - Sosok Sutopo Purwo Nugroho begitu berkesan bagi masyarakat Indonesia. Tak ayal, ucapan belasungkawa untuk sosok yang selalu terdepan mengabarkan peristiwa bencana itu mengalir deras di media sosial, salah satunya Twitter.

Pantauan Okezone Pukul 12.11 WIB, cuitan tentang Sutopo bahkan jadi trending topic di Twitter. Tak hanya satu, tapi enam trending sekaligus.

Trending pertama adalah #ripsutopo, selanjutnya 'Innalillahi' dan 'Pak Topo'. Di urutan 8 ada juga trending 'Rest in Peace' dan 'Al fatihah'.

"Heroes are ordinary people who make themselves extraordinary (Pahlawan adalah orang biasa yang membuat diri mereka jadi luar biasa). Selamat jalan Pak Topo," cuit akun @zellriz_, Minggu (7/7/2019).

Baca juga: Ketua PBNU: Saya Bersaksi Pak Sutopo adalah Orang Baik

"#RIPSutopo Selamat jalan Pak Sutopo. Terima kasih atas segala dedikasi tak kenal henti. Semoga Tuhan membalas semua amal baik Pak Sutopo @Sutopo_PN," tulis akun twitter @gusrah_,

"Your dedication is a blessing to this nation (Dedikasimu adalah anugrah untuk negeri ini) #ripsutopo," ucap akun twitter @RyuDeka.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu meninggal dunia sekira Pukul 01.00 waktu China atau Pukul 02.00 WIB di salah satu rumah sakit di Guangzhou, China.

Jenazah Sutopo dijadwalkan tiba di Jakarta malam ini untuk kemudian disemayamkan sebelum diterbangkan ke kampung halamannya, Boyolali.

(qlh)