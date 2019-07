JUMAT 12 Juli 2019 pagi, para murid SD Inpres Bertingkat Melayu I dan SDN Melayu Muhammadiyah diajak belajar sambil bermain di area terbuka, tepatnya di lokasi wisata Anjungan Makassar Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keceriaan di wajah mereka terpancar jelas dengan adanya kegiatan ini. Usai kegiatan, mereka dikejutkan dengan kecantikan gerbang dan dinding sekolah yang telah dicat dengan rapi saat tiba di sekolah. Aksi mengecat dinding dan pagar sekolah dilakukan oleh team #KejarMimpi CIMB Niaga dibantu para volunteer dan komunias ibu-ibu IBM (Inpress Bertingkat Melayu) saat anak-anak, guru, dan orangtua murid sedang melakukan outdoor activities di Pantai Losari.

“Alhamdulillah sudah selesai cat pagarnya, nanti pas anak-anak sampai sekolah mereka pasti senang karena sekolahnya sudah cantik. Semoga mereka lebih semangat lagi belajarnya,” tutur Erni salah seorang volunteer.

Tidak jauh berbeda dengan Erni, anggota komunitas Sahabat Pulau, Jeri berharap kegiatan positif #KejarMimpi Goes to School ini bisa terus berlanjut karena bermanfaat untuk memotivasi anak-anak menjadi lebih semangat belajar.

Antusiasme bertambah saat mereka mengikuti acara peresmian bantuan pra-sarana sekolah dari CIMB Niaga. Selain murid-murid, hadir para guru, kepala sekolah, orangtua-wali murid, direksi dan karyawan CIMB Niaga, aktris Cut Mini, dan juga para volunteer Kejar Mimpi di Kota Makassar. Acara peresmian bantuan kepada sekolah ini ditandai dengan dibukanya kain tirai hitam di dinding bertuliskan #KejarMimpi Setinggi langit. Setelah menghitung bersama-sama, terlihatlah tulisan tersebut dan disambut dengan tepukan meriah.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan #KejarMimpi Goes to School adalah bentuk kepedulian CIMB Niaga terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. “Kami kepingin sekali aktif berkontribusi terhadap pendidikan di Indonesia dan melalui program #KejarMimpi Goes to School ini. Kami ingin memotivasi anak-anak dan generasi muda untuk semangat mengejar mimpi,” tuturnya.

Acara juga diisi dengan pembagian buku dan juga penyerahan buku tabungan CIMB Junior kepada para siswa. “Sangat senang sekali dibantu untuk punya buku tabungan dan dikasih tau cara menabung. Kita juga dimotivasi untuk mengejar mimpi setinggi langit,” kata Asya Zahra siswi kelas IV SD Inpress Bertingkat Melayu 1 Kota Makassar.

SD Inpres Bertingkat Melayu I dan SDN Melayu Muhammadiyah yang terletak di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, adalah dua sekolah yang terpilih menerima bantuan program sosial #KejarMimpi Goes to School yang diadakan oleh CIMB Niaga di Kota Makassar. Bantuan berupa donasi Program Sejuta Buku, pembukaan tabungan gratis, serta bantuan fasilitas penunjang pendidikan bagi sekolah.

Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, CIMB Niaga juga mengajak para siswa mengurangi penggunaan plastik. Program ini diwujudkan melalui pemberian tumbler kepada para siswa dan guru, serta water dispenser untuk sekolah.

“Alhamdulillah kami senang sekali kami sangat bersyukur dari sekolah SD Inpress Bertingkat Melayu 1 padahal banyak sekolah dasar di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Tapi, sekolah kami lah yang dipilih. Terima kasih CIMB Niaga,” tutur Kepala Sekolah SD Inpress Bertingkat Melayu 1 H. Mustafa

Sukacita serta ungkapan terima kasih juga dilontarkan oleh Hj Zularsi, kepala SDN Muhammadiyah. “Kami bersyukur dan senang sekali karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan bantuan, anak-anak juga senang tadi diajak bermain sambil belajar di Pantai Losari, kegiatannya bagus sekali,” tuturnya haru.

Lebih lanjut, Zularsi menyampaikan terima kasihnya kepada CIMB Niaga. “Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan yg telah diberikan oleh CIMB Niaga. Bantuan ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kami dan peserta didik kami dalam meraih mimpi mereka,” tuturnya.

Acara juga disambut positif oleh orangtua murid mengenai keindahan sekolah-sekolah ini. Dua sekolah yang berada dalam satu komplek ini terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Menurut Andi Mariam, ibunda dari siswa Fitria Aiska Yusan, ini menjadi hari yang istimewa bagi para orangtua karena anak-anak diajak rekreasi. Selain jalan-jalan, sekolah pun diubah menjadi rapi, sehingga anak-anak dan orangtua pun senang melihatnya.

Acara ini menuai respon positif dari berbagai kalangan. CIMB Niaga pun akan terus menggelar #KejarMimpi Goes to School ini, seperti yang diungkapkan Direktur SDM CIMB Niaga, Hedy Maria Helena Lapian. “Kami senang sekali ternyata antusias masyarakat begitu tinggi menyambut kegiatan sosial ini, untuk itu kami rencananya akan terus mengkampanyekan #KejarMimpiGoesToSchool ini di kota-kota berikutnya di seluruh Indonesia, sehingga lebih banyak lagi anak anak termotivasi untuk mengejar mimpi mereka di masa datang,” akunya.

Jumat, 12 Juli 2019 memang terasa spesial bagi civitas akademika dua sekolah yang berada dalam komplek ini, terutama bagi para muridnya, seperti diungkapkan Keisya Niaisywa siswi kelas VI SD Inpress Bertingkat Melayu 1 Kota Makassar. “Saya sangat senang dengan kegiatan #KejarMimpi Goes to School CIMB Niaga saya diajak jalan-jalan ke pantai. CIMB Niaga juga baik, sudah bantu sekolahku jadi cantik, kelihatan lebih bersih. Saya diajarkan juga menabung. Saya akan kejar mimpi setinggi langit,” katanya penuh semangat.

