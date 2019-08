View this post on Instagram

Pagi tadi meninjau langsung proses memasak Dapur Qurban 2019, salah satunya di Hotel Borobudur Jakarta. Diantar oleh General Manager Hotel Borobudur, Mr. James Costa dan kita langsung melihat proses pengolahan sajian Dapur Qurban di dapur hotel. Sangat bersih, rapi dan dari penampilannya saja masakan ini memiliki kualitas yang sama dengan sajian hotel bintang lima. Semua masakan ini dikemas dalam wadah yang praktis dan higienis sehingga cita rasanya terjaga hingga nanti diterima warga di kampung-kampung Jakarta. Kami sampaikan terima kasih atas dedikasi seluruh chef/juru masak, staf hotel yang telah menyumbangkan keahliannya, dari Hotel Borobudur, Hotel Shangri-La, Hotel Aston Pluit, Hotel Dharmawangsa dan Hotel Grand Cempaka. InsyaAllah hasil masakan Bapak/Ibu akan jadi kebahagiaan pada yang menerima dan membawa keberkahan bagi semua. #DapurQurban2019