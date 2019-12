DUBLIN – Seekor harimau terekam menyergap seorang bocah lelaki di Kebun Binatang di Dublin, Irlandia.

Untungnya, dinding kaca kandang harimau kebun binatang menyelamatkan bocah itu dari bahaya.

Baca juga: Petani India Cat Anjingnya seperti Harimau demi Lindungi Kebun Kopi dari Gangguan Monyet

Baca juga: Seekor Harimau Berjalan 1.300 Km Selama 5 Bulan demi Mendapatkan Pasangan

Dalam sebuah video yang diposting oleh ayah bocah itu, dia memberi tahu putranya, Sean untuk duduk di depan kaca. Sean sekilas menengok ke belakang untuk melihat si harimau. Seketika harimau itu berhenti.

Saat Sean kembali menatap ayahnya, harimau tersebut berlari ke arah dia dan langsung menyerang.

"Anakku menjadi menu di Kebun Binatang Dublin hari ini," tulis sang ayah, yang bernama Rob C, nemabhakan penjelasan di video yang diunggahnya di Twiter.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g— RobC (@r0bc) December 22, 2019