KARACHI - Seorang saksi mata Mohammed Uzair Khan mengatakan kepada BBC, ia mendengar ledakan kuat dan segera keluar rumah.

"Empat rumah benar-benar hancur dan terjadi kebakaran. Mereka juga tetangga saya. Saya tak bisa ceritakan bagaimana menyedihkan bencana ini," katanya.

Pesawat Pakistan Internasional yang jatuh di area perumahan padat di Karachi, Jumat, 22 Mei.

Pesawat bernomor penerbangan PK8303 itu mengangkut 99 penumpang dan delapan awak dari Lahore. Di antara mereka terdapat sejumlah keluarga yang bepergian menjelang Idul Fitri.

Sebelum jatuh pada pukul 14.30 waktu setempat, pesawat tersebut sedang berupaya mendarat di Bandara Internasional Jinnah, Kota Karachi.

Pemimpin eksekutif PIA Arshad Malik mengatakan pilot memberitahu menara mereka mengalami "kesulitan teknis."

'Mayday, mayday...'- Pakistan plane's last message from the pilot.



In the mayday call, the pilot can be heard saying that the plane has lost its engines.



There are 'no survivors' after the plane crash in Karachi, read more here: https://t.co/Xu6ZzKS2CE pic.twitter.com/mIraPV8SXb— SkyNews (@SkyNews) May 22, 2020