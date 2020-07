HONG KONG – Puluhan orang telah ditangkap di Hong Kong, termasuk seorang pria yang membawa bendera pro-kemerdekaan, setelah undang-undang keamanan nasional yang disahkan Beijing mulai berlaku pada Rabu (1/7/2020).

Polisi telah menggunakan semprotan merica untuk membubarkan beberapa pengunjuk rasa yang berkumpul untuk memperingati 23 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada China.

Kedaulatan Hong Kong diserahkan kembali ke China oleh Inggris pada 1997, di bawah perjanjian yang dirancang untuk melindungi kebebasan tertentu selama setidaknya 50 tahun.

Sebelumnya, polisi telah memberlakukan larangan untuk berkumpul dan menggelar acara peringatan, dengan alasan mencegah penyebaran virus corona. Namun, beberapa aktivis pro-demokrasi telah berjanji untuk menentang larangan tersebut dan melakukan demonstrasi pada sore hari.

Polisi menghadapi sekelompok kecil demonstran yang berkumpul di pusat kota dan menangkap sedikitnya 30 orang atas tuduhan "pertemuan yang melanggar hukum, melanggar hukum keamanan, menghalangi polisi dan memiliki senjata".

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm— Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) July 1, 2020