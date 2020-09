BEIRUT - Sebuah ledakan dahsyat mengguncang Desa Qana di selatan Lebanon pada Selasa (22/9/2020). Rekaman video dari tempat kejadian menunjukkan gumpalan besar asap dan debu yang muncul dari lokasi ledakan, yang dilaporkan mengenai properti milik Hizbullah.

Media setempat melaporkan ledakan itu terjadi di sebuah rumah yang dimiliki oleh Hizbullah. Kelompok tersebut membentuk penjagaan keamanan ketat di sekitar lokasi ledakan.

BACA JUGA: Dahsyatnya Ledakan di Beirut Picu Gempa Bumi, Guncangan Dirasakan Sampai Siprus

Keterangan sumber keamanan Lebanon yang dilansir RT menyebutkan ledakan itu kemungkinan disebabkan oleh kesalahan teknis di gudang senjata. Citra dari tempat kejadian menunjukkan ledakan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada bangunan di dekatnya.

I just got a confirmation from a local citizen from AIN Qana next to Jbaa" region in the south.

Citizen reported hearing a huge explosion. #Breaking #Lebanon #News pic.twitter.com/6eVF9TVRKK— D® Phil (@philabouzeid) September 22, 2020