WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan tetap menjalankan tugas-tugasnya meski telah dikonfirmasi terinfeksi virus corona. Hal itu disampaikan dokter Gedung Putih, Jumat (2/10/2020).

Dalam pernyataannya, dokter Sean Conley mengatakan bahwa saat ini Presiden Trump dan Ibu Negara dalam "keadaan baik-baik saja", dan keduanya berencana tetap berada di dalam Gedung Putih selama pemulihan mereka".

BACA JUGA: Trump dan Istrinya Dinyatakan Positif Covid-19

"Yakinlah Anda, saya memperkirakan presiden untuk terus menjalankan tugasnya tanpa gangguan selama pemulihan, dan saya akan terus mengabari Anda tentang perkembangan di masa depan," kata pernyataan itu sebagaimana dilansir BBC.

Trump dan Melania menjalani tes Covid-19 setelah salah seorang staf Gedung Putih yang dekat dengan Trump, Hope Hicks dikonfirmasi terpapar virus corona. Keduanya telah menjalani karantina menyusul informasi tersebut.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020