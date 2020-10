PERHATIAN pemirsa debat wakil presiden Amerika Serikat (AS) teralihkan kepada “tamu tak diundang”, seekor lalat yang tampak enggan pindah dari kepala Wakil Presiden Mike Pence. Tingkah lalat itu membuat banyak yang mendaulatnya sebagai “bintang” dalam acara debat tersebut.

Meskipun kedua kandidat dipisahkan oleh pelindung plexiglass selama debat pada Rabu (7/10/2020) malam, tindakan pencegahan itu tak bisa menghalangi lalat tersebut untuk nangkring di atas kepala Pence selama beberapa menit, saat Wapres AS itu berdebat dengan lawannya, Senator Kamala Harris di panggung.

Dengan debat yang jauh lebih tenang dan tidak kontroversial dibandingkan kontes pertama antara Presiden Donald Trump dan kandidat Demokrat Joe Biden, lalat itu dengan cepat mencuri perhatian, dan menjadi topik yang paling banyak dibahas di media sosial dengan mendominasi tren Twitter malam itu.

The fly absolutely won the debate hands down 😎 But @KamalaHarris was a close second 🙏 Also, these moderators need to be replaced with drill sergeants with cattle prods & pepper ball guns ⚡️ #Debates2020 pic.twitter.com/yAWVhm2LTW— Barnacules Nerdgasm ™ VOTE 🙏 (@Barnacules) October 8, 2020