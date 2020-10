WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada Kamis (8/10/2020) menyatakan keinginannya untuk menarik semua pasukan AS dari Afghanistan sebelum Natal. Tenggar waktu Trump itu jauh lebih cepat dari yang diajukan pemerintahannya sebelumnya.

“Kita harus membuat sejumlah kecil lelaki dan perempuan pemberani kita yang masih bertugas di Afghanistan kembali ke rumah sebelum Natal!” cuit Trump pada Kamis.

Konflik di Afghanistan adalah peperangan terpanjang yang diikuti Negeri Paman Sam, dan telah berlangsung sejak 2001 saat pasukan AS menginvasi negara itu sebagai pembalasan atas serangan teroris 11 September.

Invasi itu menggulingkan Taliban, penguasa garis keras Afghanistan ketika itu, yang melindungi jaringan teror Al-Qaeda dan pemimpinnya, Osama bin Laden, dalang serangan 11 September. Namun, Taliban telah melancarkan pemberontakan berdarah dan tanpa henti terhadap pemerintah sipil dukungan Amerika sejak kelompok itu digulingkan.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020