ISLAMABAD - Seorang ulama terkemuka Pakistan dan sopirnya ditembak mati dalam sebuah serangan yang diduga terkait sektarian.

Maulana Adil Khan sedang dalam perjalanan pulang pada Sabtu (10/10/2020) malam ketika beberapa pria bersenjata yang mengendarai sebuah motor menghujani mobilnya dengan peluru di sebuah kawasan pasar di Karachi.

Khan, seorang akademisi dari sekte Sunni Doebandi, mengelola pesantren yang diberi nama Jamia Farooqia, di Karachi, kota terbesar di Pakistan yang berpenduduk 15 juta orang.

Selama bertahun-tahun, Karachi telah mengalami kekerasan politik, sektarian dan militan yang telah menyebabkan ribuan tewas. Namun, para pejabat mengatakan berbagai operasi keamanan selama bertahun-tahun telah menyebabkan situasi membaik di kota pelabuhan itu, meskipun beberapa serangan yang terisolasi masih terjadi.

Condemnable targeted killing of Maulana Adil of Jamia Farooqia in Karachi this evening. My govt has known & I have repeatedly stated this on TV, since last 3 months India's attempts to target kill Aalims from Sunni & Shia sects to create sectarian conflict across the country. pic.twitter.com/HbhJ0o16zB— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 10, 2020