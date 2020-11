JAKARTA – Calon Presiden Amerika Serikat (AS) Petahana Donald Trump untuk sementara unggul dari saingannya calon dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, dalam penghitungan cepat pemilihan presiden AS (Pilpres AS) 2020, Selasa (3/11/2020).

Dari hasil penghitungan yang dilansir VOA, saat ini Rabu (4/11/2020) pukul 07.00 pagi WIB, Trump dilaporkan unggul 19 suara elektoral di Negara Bagian Kentucky (8 suara). Kedua negara bagian ini dipandang sebagai red states atau negara bagian yang menjadi basis pendukung Partai Republik, yang mengusung Trump.

BACA JUGA: Serba-Serbi Pilpres AS 2020, Mengenal Electoral College dan Swing States

Sementara itu Biden memperoleh 3 suara elektoral di Negara Bagian Vermont yang dikategorikan sebagai blue states, yang condong ke Partai Demokrat, pendukung Biden.

Terdapat 538 pemilih di Electoral College dan salah satu calon perlu mendapatkan 270 untuk mendapatkan mayoritas dan menjadi Presiden Amerika Serikat.

(dka)